Es ist an der Zeit für einen echten Höhenflug! In der Hurricane Factory Berlin können Gäste dank eines 15 Meter hohen Windtunnels den Traum vom Fliegen verwirklichen.

Die Hurricane Factory in Berlin ist nicht nur aufgrund des verglasten Flugzylinders einen Besuch wert. Die umliegende Veranstaltungsfläche bietet auf mehr als 300 m² eine moderne Kulisse für ganz besondere Veranstaltungen. Durch das kühle Metall, die schlichten Möbel und das hochmodernen Beleuchtungskonzept ist die Hurricane Factory eine angesagte Design-Location in Berlin. Im Bistro finden bis zu 50 Personen Platz und können sich vom Küchenteam mit kreativen Menüs verwöhnen lassen, während Kollegen, Freunde oder Familie im Lufttunnel abheben.

Erst konzentriert arbeiten, dann einen Höhenflug genießen

In der Hurricane Factory können Unternehmen Spaß und konzentriertes Arbeiten miteinander verbinden. In der 90 m² großen Privatlounge finden je nach Bestuhlungsvariante bis zu 80 Personen Platz, um in einer ansprechenden Atmosphäre an neuen Ideen und Konzepten zu arbeiten. Moderne Präsentationstechniken eröffnen Referenten alle Möglichkeiten für eine überzeugende Performance. Wenn die Gäste müde werden, hilft sicherlich ein Flug in Höchstgeschwindigkeit. In den Pausen oder zum Abschluss des Business-Meetings sorgt ein Besuch des Flugzylinders für frischen Wind und einen freien Kopf.