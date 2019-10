Das Gebrüder Fritz begeistert Gäste durch eine offene, einladende Raumkonzeption und lädt unter dem Motto "La vie est belle" zu unvergesslichen Events ein.

Die Location Gebrüder Fritz ist ganz im französischen Stil gehalten und liegt direkt am berühmten Kurfürstendamm im Herzen von Berlin. Die Altbauwohnung präsentiert ihren Gästen sieben Zimmer inklusive Wohnküche, die ausreichend Platz für individuelle Event-Visionen bieten.

Edle Tagungsräume für entspannte Workshops

Im Gebrüder Fritz stehen für Tagungen sieben individuell eingerichtete Zimmer zur Verfügung, die den Teilnehmern einen hohen Wohlfühlfaktor garantieren. Der Blaue Saal verfügt über 46 m² und lädt bis zu 60 Gäste in eine angenehme Wohnzimmer-Atmosphäre ein. Auch die Grüne Bibliothek, das Balkonzimmer und das Erkerzimmer ermöglichen durch eine liebevolle Einrichtung und ein komfortables Mobiliar Arbeiten im heimeligen Ambiente. Die Räumlichkeiten verfügen über schnelles Internet und können in der Ausstattung individuell an die Bedürfnisse der Tagungsteilnehmer angepasst werden.