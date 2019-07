Das Grand Hyatt Berlin ist ein luxuriöses 5-Sterne-Hotel mitten im Zentrum von Berlin, direkt am Potsdamer Platz.

Immer wieder entscheiden sich Brautpaare für das Grand Hyatt Berlin als Hochzeitslocation. Die zentrale Lage macht die Anreise für die Hochzeitsgesellschaft sehr einfach und auswärtige Gäste können bequem vor Ort übernachten. Die gesamte Planung und Durchführung der Hochzeitsfeier kann das Brautpaar in die Händen des erfahrenen Hochzeitskoordinators legen. Je nach Personenzahl stehen für die Hochzeitsfeier unterschiedliche Veranstaltungsräume zur Auswahl. Wer nur in einer kleinen Gruppe feiern möchte, wird sich für die Präsidentensuite entscheiden. Bis zu zehn Personen können hier in einer privaten Atmosphäre zusammensitzen. Für bis zu 60 Gäste bietet die stilvolle Bibliothek ausreichend Platz. Bei großen Feiern mit bis zu 400 Gästen kommt der prachtvolle Ballsaal zum Einsatz. Der gebuchte Veranstaltungsraum wird dem wichtigen Anlass entsprechend dekoriert und edel eingedeckt.

Flexible Tagungsbedingungen im Zentrum von Berlin

Die zehn Veranstaltungsräume im Grand Hyatt Berlin bieten sich für Tagungen an. Ob Workshop in kleiner Gruppe oder internationale Konferenz mit mehreren hundert Teilnehmern: Die Location hat bereits zahlreichen Business-Event einen passenden Rahmen verliehen.



Meetings mit bis zu 18 Personen finden zum Beispiel am runden Eichenholztisch des Boardrooms statt. Seminare mit bis zu 100 Teilnehmern werden in der eleganten Bibliothek organisiert. Tagungen mit bis zu 850 Besuchern in Reihenbestuhlung können im Ballsaal durchgeführt werden.