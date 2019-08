Das Kabbalah Centre Berlin ist eine faszinierende Location in Schöneberg. Die Veranstaltungsräume befinden sich im alten Postfuhramt West, welches zum Anfang des 20. Jahrhunderts von den Architekten Luis Ratzeburg und Otto Spalding entworfen wurde.

In späteren Jahren wurde in einem Anbau das Fernsprechamt Süd untergebracht. Jetzt ist in dem prachtvollen Gebäude u.a. das Kabbalah Centre Berlin zu Hause.