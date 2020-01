Das Alice Rooftop & Garden liegt mitten im Herzen von Berlin nur wenige Meter vom berühmten Ku'damm entfernt und bietet seinen Gästen lichtdurchflutete Räumlichkeiten und einen weitläufigen Ausblick über die Dächer Berlins.

Das Alice Rooftop & Garden liegt im fünften Obergeschoss des Stilwerk Berlins und ist in der Eventszene längst für das besondere Ambiente und die luftigen Räumlichkeiten bekannt.

Firmenevents über den Dächern von Berlin

Das Alice Rooftop & Garden kann durch eine großzügige Indoor-und Outdoorfläche vielfältig für Firmenevents genutzt werden und passt sich Wetter und Jahreszeit an. Bei angenehmen Temperaturen bietet sich die über 300 m² große Außenfläche für einen Sektempfang über Berlin an.



Der Innenraum bietet Platz für bis zu 500 Personen und ist durch moderne Glasfronten einladend und hell gestaltet. Bei Bedarf kann die Gesamtfläche von 290 m² bequem in zwei separate Veranstaltungsbereiche aufgeteilt werden. Ob Weihnachtsfeier, Jahresabschluss oder Einführung eines neuen Produktes - Firmenevents jeder Art gehören zum Portfolio des Alice im Stilwerk.