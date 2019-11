Der Panoramapunkt ist eine elegante und atemberaubende Location hoch über Berlin. Die Sky Lounge liegt im 24. und 25. Stock des Kollhoff Towers direkt am Potsdamer Platz. Besondere Events mit bis zu 500 Gästen können hier im Herzen von Berlin in rund 100 Metern Höhe durchgeführt werden.

Der Kollhoff Tower befindet sich an der nördlichen Spitze vom Quartier Potsdamer Platz. Seinen Namen verdankt dieses Hochhaus im Stil der 1930er Jahre seinem Architekten Hans Kollhoff. Die Location bietet eine Aussichtsplattform, eine interessante Ausstellung und ein Café mit Sonnenterrasse.

Location mit einzigartigem Zugang

Zum Panoramapunkt gelangen die Besucher mit dem schnellsten Expresslift in Europa. Oben angekommen fallen sofort die vielen bodentiefen Fenster auf, die einen weitläufigen Blick auf die Stadt garantieren. Die Veranstaltungsflächen im Innenbereich sind 150qm groß und können für Events mit bis zu 200 Personen gebucht werden. Werden die Außenflächen mit hinzugenommen, ist sogar Platz für bis zu 500 Gäste. An das Panoramacafé grenzt ein 180qm großer Balkon mit separatem Raucherbereich. Ein Stockwerk höher ist das 230qm große Sonnendeck inklusive Rundgang. Gern kann in diesem Bereich der Location eine mobile Cocktailstation gestellt werden. Das technische Equipment und das Catering für die Gäste wird ebenfalls von der Location zur Verfügung gestellt.