Im Kino International, zwischen Alexanderplatz und Straussberger Platz im Zentrum von Berlin gelegen, wird Geschichte lebendig.

Errichtet wurde das Gebäude zwischen 1958 und 1963 als repräsentatives Premierenlichtspielhaus der Deutschen Demokratischen Republik. Ganz in der Nähe des Kinos entstanden der Gastronomiekomplex Café Moskau, das Hotel Berolina sowie mehrere Pavillongebäude für Gewerbe und Gastronomie.

Flexible Location für vielfältige Events

Die Veranstaltungsräume der Location können einzeln oder in Kombination genutzt werden. So ist ein Galadinner in der Panoramabar zum Beispiel mit 180 Gästen möglich. Empfänge mit bis zu 1.000 Personen können organisiert werden, wenn die Panoramabar gemeinsam mit der Treppenhalle genutzt wird. Tagungen und Kongresse werden im Kinosaal mit rund 550 Teilnehmern durchgeführt.