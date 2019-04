Weekend Loft

Wer in Berlin nach einer angesagten und stylischen Location für eindrucksvolle Events sucht, stößt schnell auf den Weekend Club am Alexanderplatz.

Hoch über den Dächern der Stadt feiern

Der Weekend Club vereint gleich mehrere Locations an einem Ort. Das 130qm große Panorama-Loft befindet sich in der 15. Etage eines Hochhauses und bietet einen weitläufigen Blick auf Berlin. Die Location mit Loft-Charakter empfängt die Gäste mit einem eleganten Flair und hat eine eigene Bar. Nebenan liegt der „Studio Floor“ mit entspannter Club-Atmosphäre. Hier sorgen eine imposante Lichtshow und knackiger Sound für Partystimmung. In der 17. Etage wartet zudem die Dachterrasse "Roof Garden" mit 13 luxuriösen VIP-Lounges auf Gäste.