Beim Spindler & Klatt genießen Gäste einen freien Blick auf die Oberbaumbrücke und die gemütliche Atmosphäre, die durch eine Kombination aus chinesischen Antiquitäten und unaufdringlichem Studio-Design entsteht.

Das Restaurant ist das Herzstück der Location

Das Restaurant bietet eine Eventfläche von ca. 350 m² und kann von der Bestuhlung an die Wünsche des Gastgebers angepasst werden. Mit kreativen Raumteilern können einzelne Bereiche des Raumes gezielt hervorgehoben werden. Hier werden Bankette an festlich eingedeckten Tischen ebenso durchgeführt wie außergewöhnliche Dinner in gemütlichen Liegesesseln.