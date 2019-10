The Grand Berlin ist eine gelungene Kombination aus Restaurant, Bar, Club und multifunktionalen Eventflächen.

In dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude von 1842 war bis zum Zweiten Weltkrieg die Communal-Armenschule untergebracht. Nach der Wende stand es viele Jahre leer. Heute ist das letzte erhaltene Schulgebäude in der Spandauer Vorstand ein Ort voller Lebenslust. Der historische Charme des ehemaligen Schulgebäudes ist erhalten geblieben und präsentiert sich nun den vielen Besuchern.

The Grand Berlin überzeugt Veranstalter durch das sehr flexible Raumkonzept. Wenn alle Eventflächen der Location genutzt werden, können Veranstaltungen mit bis zu 800 Personen durchgeführt werden. Die Eventlocation ist für Business-Events wie Tagungen und Workshops ebenso geeignet wie für festliche Anlässe aller Art. Auch als Filmkulisse und für Fotoshootings bietet sich die Location an.

Bälle, Galas, Hochzeiten und mehr

Der beeindruckende Ballsaal liegt in der zweiten Etage des Hauses und bietet Platz für 120 Gäste in Bankettbestuhlung. Auf der gleichen Etage gibt es vier Suiten, die bei Bedarf mit hinzugenommen werden können. So entsteht eine Veranstaltungsfläche von bis zu 300qm. Zwei weitere Suiten sind in der Location vorhanden, die für Events in kleineren Gruppen angemietet werden können.



Die sechs Suiten sind thematisch alle völlig individuell gestaltet. Sie wirken im ersten Moment wie Hotel-Suiten, sind aber als Eventbereiche konzipiert. Die Suiten sind zwischen 25 und 35qm groß. Pro Suite haben ca. 40 Personen Platz.