Am Berliner "East End" findet man unter den fünf Traditionshäusern der Altberliner Theaterszene das Chamäleon Theater. Dessen erhabenes Ambiente kann für Events gemietet werden.

Die Räumlichkeiten des Chamäleon Theater bieten sich zur Durchführung verschiedener Events an. Die hohe Decke und flexiblen Beleuchtungsoptionen des historischen Ballsaals erzeugen je nach individuellen Wünschen ein ganz besonderes Flair.

Vom Firmenevent zur Geburtstagsfeier

Es bietet sich an, Kunden, Geschäftspartner oder Mitarbeiter zu einer der beliebten Shows in die geschichtsträchtigen Örtlichkeiten einzuladen. Auch eine Weihnachtsfeier findet in dieser Umgebung einen unterhaltsamen Rahmen. Für Events können Teile des Saals oder die komplette Location angemietet werden. Je nach Bestuhlungsvariante finden darin zwischen 100 und 300 Besucher Platz. Der Zuschauerraum ist dabei mit seinen gut 220 m² die größte Location. Das Foyer umfasst 45 m², die Künstlergarderoben 50 m² und die Bühne bietet eine Fläche von 72 m². Eine technische Grundausstattung ist ebenso vorhanden wie eine Belüftungs-, bzw. Klimaanlage.