Im Herzen der Hauptstadt erwartet mit der Fabrik 23 ein multifunktionales Locationensemble in einem typischen Berliner Hinterhof seine Gäste.

The Berlin Loft - Vintage-Atmosphäre für ausgefallene Events

Diese Location ist eines der beeindruckendsten Lofts in Deutschland und wurde 2014 von Architectural Digest zu den "Best of Germany" gewählt. Das liegt u.a. an dem besonderen Industriecharakter des Lofts durch Betonfußböden und 4 m hohe Decken.



Für das Loft wurden selbst entworfene Möbel und ausgewählte Vintage-Stücke mit Fabrikleuchten sowie alte Bakelitsteckdosen und -lichtschalter gekonnt gepaart. Auf einer Fläche von 170 m² und drei separaten Räumen können kleine Workshops und private Dinner sowie Fotoshootings und Filmdrehs umgesetzt werden.