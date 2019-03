Meistersaal am Potsdamer Platz

Der Meistersaal empfängt seine Gäste in gut erreichbarer Lage direkt am Potsdamer Platz. Bis zu 500 Gäste finden in der Location mit historischem Flair Platz.

Der im Jahre 1913 fertig gestellte und heute unter Denkmalschutz stehende Saal in Berlin-Kreuzberg wurde ursprünglich als Kammermusiksaal erbaut. Dank seiner ausgefeilten Akustik wurde er lange als Tonstudio verwendet.

Das macht die Location einzigartig Die Wandelhalle wurde anhand von Originalfotos rekonstruiert und besticht durch zahlreiche Spiegelflächen. Im Grünen Salon lädt ein Tresen zum Verweilen ein.



Im Meistersaal selbst atmet man noch heute den erhaltenen Charme der Jahrhundertwende. Sieben Meter über den Köpfen schweben prunkvolle Kronleuchter, welche sich bei Bedarf dimmen lassen. Durch deckenhohe Fenster fällt Tageslicht, mittels schwerer Vorhänge sind die Gegebenheiten auf Wunsch aber ebenso verdunkelbar. Ein ausgesprochen kunstvoller Teil der aufwändigen Gestaltung ist die Kassettendecke. Insgesamt lädt der Meistersaal zu Events im Ambiente der Berliner Neorenaissance ein.



Auf der rund 266m² umfassenden Fläche finden im Zuge eines Stehempfangs bis zu 500 Personen Platz. In Gala-Bestuhlung können etwa 150 Gäste geladen werden, 300 können an einem Anlass in in Theaterbestuhlung teilnehmen. Seine Wandlungsfähigkeit gehört zu den absoluten Besonderheiten des Saals.

Inspirierte Business-Events Geschäftlichen Veranstaltungen bietet die Location ein inspirierendes Ambiente. Dank der Nähe zu vielen exklusiven umliegenden Hotels punktet der Standort nicht nur mit spannender Atmosphäre sondern hält auch pragmatischen Gesichtspunkten stand.



In Sachen technische Ausstattung bietet der Meistersaal die gängige Ausrüstung für Kongresse und Meetings. Dazu gehört beispielsweise ein Hochleistungsbeamer, welcher seine Bilder auf eine 20 m² große, elektronisch steuerbare Leinwand über der Bühne projiziert. Zum fest installierten Inventar gehören außerdem hochmoderne Licht- und Tonanlagen.

Private und gesellschaftliche Veranstaltungen Während seiner langen und bewegten Geschichte durfte sich der Meistersaal über zahlreiche hochkarätige Gäste freuen. Johannes Heesters begeisterte hier sein Publikum, Heinz Rühmann deklamierte und Kurt Tucholsky las aus seinen Werken. Zudem füllten die Stimmen von Hildegard Knef und Peter Alexander den Raum, während Weltstars wie David Bowie, US, R.E.M. oder U2 Alben aufnahmen, die Musikgeschichte schrieben.



Bis heute eignet sich die Location für gesellschaftliche Veranstaltungen - vom Konzert über elegante Gala-Abende hin zur Preisverleihung. Ausgelassene Partys finden im Meistersaal ebenfalls ein routiniertes Setting.



Ein erfahrenes Serviceteam begleitet die Gäste und setzt individuelle Wünsche bezüglich Ablauf, Dekoration, Catering und Technik um.

Kurzübersicht Zweck: Event, Eventmodule & Incentiveprogramme, Film / Foto, Hochzeit, Präsentation, Privatanlass, Weihnachtsfeier

Eignung: Veranstaltungsräume

Personen (größter Raum): 300

Region: Friedrichshain-Kreuzberg, Potsdamer Platz, Brandenburger Tor/Pariser Platz

Raumkapazitäten Bezeichnung Länge (m) Breite (m) Höhe (m) Fläche (m²) Reihen Parlam. U-Form Bankett Gala Empfang Meistersaal 18 12,9 7 266 300 220 42 150 150 330 Wandelhalle 16,5 5,5 4 90 0 0 0 0 0 150 Grüner Salon 10 7,95 4 79 50 25 30 35 40 80 Raucher Lounge 5,39 3,63 4 20 0 0 0 0 0 0

Ausstattung Aufzug

Beamer

Bühne

Flipchart

Kraftstrom

Leinwand

Lichtanlage

Tonanlage

WLAN

Besonderere Merkmale Parkett

Cateringfrei

Tageslicht