Im Zentrum Berlins befindet sich eine der außergewöhnlichsten Locations in ganz Europa. Auf insgesamt gut 23.000 m² gibt es im denkmalgeschützten ehemaligen Dresdner Bahnhof ein vielseitiges Raumangebot für Events mit mehr als 4.000 Personen.

Halle 1 war einst ein Paketumschlagplatz und gilt heute als das Aushängeschild der Location. Die wegen ihrer langen Form auch als „Bananenhalle“ bezeichnete Halle misst 2.700 m² und begeistert mit ihrem historischen Entrée, dem Viadukt. Bis zu 1.200 Gäste finden bei Theaterbestuhlung Platz in der Halle. Halle 2 ist ein Backsteingebäude im Rundbogenstil, wo früher Pakete abgefertigt wurden. Hier kann in Kombination mit den den Hallen 1, 3 oder 7 ein Catering- oder Loungebereich eingerichtet werden. Zudem befinden sich in der 1. Etage fünf Produktionsbüros (je ca. 30 m²). Das Herzstück der Station-Berlin ist die 4.600 m² große Halle 3. Der einstige Innenhof des Postbahnhofs ist ideal für Galaevents oder Abendveranstaltungen.

Big Business mitten in Berlin

Schlichter geht es in Halle 4 zu, daher werden hier gern Meetings, Tagungen, Seminare, Workshops, Kongresse, Messen und Ausstellungen durchgeführt. Halle 5 ist ein 2.100 m² großes Backsteingebäude unter Denkmalschutz, das 800 Gästen ein charmantes Setting bietet. Das Symposium mit 400 m² und einer Dachterrasse schließt direkt an Halle 5 an. Hier sind Konferenzen oder Vorstandsbesprechungen bestens platziert.



Halle 6 wird gern für Präsentationen, Kunden- und Teamevents mit bis zu 500 Personen genutzt. Sie kann auch als Empfangsbereich für die Hallen 4 und 5 fungieren. Nach aufwendigen Umbauten bietet die Station-Berlin nun mit Halle 7 sagenhafte 4.200 m² zusammenhängende Eventfläche mitten in Berlin. Mit Halle 8 steht eine weitere attraktive Location auf 995 m² bereit.



Mit exklusiven Lofts auf dem Gelände der Station-Berlin wird das vielseitige Raumangebot abgerundet. Die Industrieräume warten mit 7,80 m hohen Decken auf und geben Konferenzen, Vorstandsbesprechungen oder Präsentationen eine luftig-leichte Atmosphäre.