In einer per Bus, PKW oder Shuttle sehr gut erreichbaren Lage zwischen Berlin und Potsdam begrüßt die Söhnel Werft ihre Gäste. Flexibel umgesetzte Veranstaltungen vor idyllischer Kulisse zeichnen die Location aus.

Die Location im Detail

Direkt am Teltowkanal liegen auf einem insgesamt rund 8.000 m² umfassenden Gelände die Bootshallen der Werft. Während in einigen von ihnen ca. 85 Jahre alte Holzkanadier für Staunen und historisches Flair sorgen, bekommen in einem anderen private und geschäftliche Anlässe einen würdigen Rahmen. Das Bootshaus wurde hierfür mit Liebe zum Detail zur Eventlocation umgebaut.



Bis zu 275 Personen finden dort in dem 300 m² umfassenden Saal bei flexibler Bestuhlung Platz. Die Technik samt Dolby Surround Anlage und Großbildleinwand befindet sich auf dem neusten Stand und ermöglicht auch ausgefallene Event- und Dekoideen. Desweiteren steht ein Vorbereitungsraum bereit.