40seconds Group-WECC

Zehn Räume, zwölf Meter Deckenhöhe, Kapazität für 1.500 Personen und 2.800 Quadratmeter Gesamtfläche: das ist das Westhafen Event & Convention Center kurz WECC.

Zurück Weiter © Roof GmbH & Co. KG

© Roof GmbH & Co. KG

© Roof GmbH & Co. KG

© Roof GmbH & Co. KG

© Roof GmbH & Co. KG

© Roof GmbH & Co. KG

© Roof GmbH & Co. KG

© Roof GmbH & Co. KG

© Roof GmbH & Co. KG

Dies sind die Fakten, die einen ersten Eindruck geben, diese Location zu bieten hat. Imposante Säle wurden mit rustikalem Industriedesign kombiniert, mit aktuellster Technik und einer gepflegten Ausstattung versehen und so in die Neuzeit importiert.

Variable Location direkt an der Spree Bereits die Anfahrt zum WECC kann zum Erlebnis werden: Durch den eigenen Anlieger ist das WECC direkt über die Spree erreichbar und ermöglicht einen beeindruckenden Auftritt. Natürlich kann man weiterhin ganz gewöhnlich mit Bus, Bahn und PKW anreisen - die Lage im Herzen der Stadt ist hervorzuheben. Sämtliche Hotspots Berlins wie zum Beispiel der Hauptbahnhof oder der Potsdamer Platz sind verkehrstechnisch optimal angebunden. Das WECC diente einst als Lagerhalle 1 des Westhafens Berlin und ist inzwischen denkmalgeschützt. Es eignet sich für verschiedenste Events und Anlässe, insbesondere weil einige der Räume durch mobile Raumteiler variabel in der Größe sind. Das heißt, es wird sich ohne großen Aufwand perfekt auf die Gäste und ihre Beweggründe eingestellt. Auch in den großen Sälen heißt es "wandelbar sein". Dies gelingt dank der modernen Licht-, Medien und Tontechnik und der ausgefeilten Ausstattung für Konferenzen und Tagungen.

Vom Konzert bis zur Tagung Das 40seconds Group-WECC eignet sich für viele Arten von Veranstaltungen. Konferenzen und Tagungen sind hier genauso willkommen wie Konzerte, Ausstellungen, Incentives, Gala-Dinner und Empfänge. Beliebt ist das WECC auch für Produktpräsentationen, da der Besucher sofort den Bezug zur Historie erkennt. Denn hier wurden früher Automobile fertiggestellt und eben auch präsentiert.

Großer Saal für Produktpräsentationen und Feiern Die außergewöhnliche Form des Daches und der tragenden Säulen erzeugen ein ganz besonderes Raumgefühl. Wie ein abgerundetes Dreieck ist der Saal fast ein wenig orientalisch in der Form. Diese Konstruktion mit einer Raumhöhe von 12,40 Metern feierlich auszuleuchten fällt besonders leicht. Es sieht faszinierend aus, wie sich das Licht an den Betonsäulen hochschlängelt. Backsteinwände und typische Industriefenster runden das Bild des 770 Quadratmeter großen Saales ab. Je nach Bestuhlung haben hier zwischen 420 (Parlament) und 820 (Reihe) Personen Platz. An Banketttische passen 500 Personen und bei Empfängen können 800 Gäste eintreten. Für die Präsentationen großer Produkte lassen sich beispielsweise Autos via Kran in den Saal transportieren. Ansonsten wird hier gerne gefeiert, im großen Stil geschmaust oder konferiert.

Kleiner Saal für Konferenzen und Tagungen Er ist mit 420 Quadratmetern Fläche quasi der kleine Bruder des Großen Saals und buhlt mit vergleichbaren Attributen um die Gunst der Besucher. Hier im Obergeschoss nehmen 250 Personen in Reihenbestuhlung, 200 in Parlamentbestuhlung und 280 Personen in Bankettbestuhlung Platz. Ein Empfang findet mit 350 Gästen einen schönen Rahmen. Großer und Kleiner Saal lassen sich zudem zu einem erweitern. So kann das WECC auch für Großevents genutzt werden und die oben genannten 1.500 eingeladenen Gäste können kommen.

Lobbys im Erdgeschoss und der ersten Etage Die Lobby im Erdgeschoss mit ihrem glänzenden Gussasphaltboden, Betonbalken und stimmigen Designerlampen betritt man durch zwei große Tore von der Wasserseite aus. Die Industriekultur nimmt einen jeden direkt in ihren Bann gefangen. In der Mitte der Lobby führt eine Treppe ins erste Obergeschoss, wo die nächste Lobby auf wartet. Von hier aus gelangt man in die beiden Säle. Gerne richtet das WECC hier einen Empfang aus oder gestaltet die Lobby als Aufenthaltsraum oder zusätzliche Ausstellungsfläche.

Räume für Workshops In den 30, 40 bis hin zu 60 Quadratmeter großen Räumen findet jede Tagungsgruppe ihren idealen Ort. Dank mobiler Wände lassen sich die drei Einzelräume sogar zu einem 120 bis zu 200 Quadratmeter großen Workshopraum kombinieren. Mit 16 bis 250 Personen steht Verantsaltern eine gute Bandbreite an Kapazitäten zur Verfügung. Warum eine Konferenz genau hier stattfinden sollte? Weil die puristische Industrieatmosphäre die Teilnehmer aufs Wesentliche konzentriert: die Geschäftsinhalte. Dazu stehen Beamer, Leinwände und eine komplette Tagungsausrüstung zur Nutzung bereit.

Events im WECC mit Catering abrunden 40seconds nennt es sich und verzaubert den Gaumen viel länger, als es der Name besagt. Kreative Kompositionen oder klassische Arrangements werden auf höchstem Niveau zubereitet. Und das ganz praktisch vor Ort im WECC. Geschmacksverstärker oder Convenienceprodukte sind beim Caterer 40seconds nicht zu finden. Die frische Küche bietet Trendgerichte undLieblingsspeisen für 2 bis 2000 Personen an. Passende Getränkespezialitäten und eine kunstvolle Darbietung des Menüs runden das Mahl ab.

Kurzübersicht Zweck: Event, Film / Foto, Meeting, Präsentation, Tagung & Kongress

Eignung: Design Locations, Hallen, Special Locations, Tagungs- und Kongresszentren, Veranstaltungsräume

Personen (größter Raum): 1000

Region: Mitte

Raumkapazitäten Raum Länge (m) Breite (m) Höhe (m) Fläche (m²) Reihen Parlam. U-Form Bankett Gala Empfang Großer Saal 34 23 12,4 770 940 320 0 420 320 550 Kleiner Saal 18,26 23 12,4 420 575 320 0 420 320 550 Workshopraum - 40qm 0 0 4,5 40 0 0 0 0 0 0 Workshopraum - 60qm 0 0 4,5 60 0 0 0 0 0 0 Workshopraum - 120qm 0 0 4,5 120 0 0 0 0 0 0 Workshopraum - 200qm 0 0 4,5 200 0 0 0 0 0 0

Ausstattung Aufzug

Beamer

Bühne

Flipchart

Internet

Klimatisiert

Lastenaufzug

Leinwand

Lichtanlage

Mikrofon

Tonanlage

WLAN

Besonderere Merkmale Gussasphalt

Parkplätze

Tageslicht

Zufahrt für LKW