Events in einem geschichtsträchtigen Wahrzeichen Berlins feiern: Das Wasserwerk bietet die besten Voraussetzungen für unvergleichliche Veranstaltungen.

Events erhalten in der denkmalgeschützten Location eine ganz persönliche Handschrift. Hinter der historischen Fassade mit Industrieflair wartet ein modernes Interieur. 1.000 Quadratmeter Eventfläche schenken viel gestalterischen Spielraum, um Anlässe ganz nach individuellen Vorstellungen zu inszenieren. Bis zu 600 Personen finden in der Eventlocation Wasserwerk Platz und erleben Abwechslung und neue Inputs. Eventexperten beraten Gastgeber und zeigen Wege aus, die faszinierende Welt des Wasserwerks optimal für jede Veranstaltung zu nutzen.

Lounging, Clubbing und Dining am Kurfürstendamm

Die erhaltenen Pumpanlagen ziehen die Besucher auf den ersten Blick in ihren Bann. Changierende Beleuchtungen erzeugen die unterschiedlichsten Stimmungen und sorgen für eine inspirierende Atmosphäre bei privaten und geschäftlichen Veranstaltungen. Seminare, Get Together, Produktpräsentationen und Vernissagen sind an der Tagesordnung im Wasserwerk. Die Eventlocation Wasserwerk wird darüber hinaus zum großen Kino bei Premierenfeiern, Banketten und Galas und bietet einmalige Erlebnisse in Vision und Sound.



Das einzigartige Ambiente verleiht allen Events das gewisse Etwas. Tradition und Moderne zusammen mit Special Effects ergeben ein motivierendes Ganzes und sorgen für eine besondere Raumspannung. Bei der Bestuhlung besteht die freie Wahl. Egal ob die Variante Bankett oder Gala gewählt wird - jeder Platz bietet eine gute Sicht auf das Geschehen. Fine Dining mit Erlebniswert oder Entspannung beim Clubbing in den Rückzugsbereichen mit Lounge-Charakter: Die Location präsentiert sich vielfältig.