Früher Garant für die Stromversorgung der ehemaligen DDR - heute nachgefragte Eventlocation mit unverwechselbarer Architektur und einmaligem Industrie-Flair.

Das Umspannwerk Alexanderplatz schafft den Spagat zwischen historischer Industriefassade und funktionaler Moderne. Das Multitalent in Berlin Mitte bietet 1.200 Quadratmeter Veranstaltungsareal für Events und geschäftliche Anlässe aller Art.

Publikumsmagnet in prominenter Lage

In der elektrisierenden Location am Alexanderplatz haben Events jeden Genres ihr Zuhause. Die trendy Industrielocation im Baustil der 1960er Jahre hat sich zu einer wandelbaren Designlocation mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten entwickelt. Die kosmopolitische Location ist schnell an verschiedene Ansprüche und Größenordnungen anpassbar. Alle Spielarten von Corporate Events oder privaten Veranstaltungen lassen sich dort verwirklichen. Bei der Location erhalten alle Events ein Alleinstellungsmerkmal.