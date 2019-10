Olympiastadion Berlin

Wussten Sie, dass Sie Ihr privates oder geschäftliches Event im Olympiastadion ausrichten können?

Weder Spielerpass noch Dauerkarte für den hiesigen Fußballclub sind notwendig: Am Olympiastadion findet viel mehr statt als Fußball. Die VIP-Logen lassen sich wunderbar zu Tagungsräumen umfunktionieren, welche die Teilnehmer in den Pausen mit einem Blick über das Feld von der nächsten Meisterschaft träumen lassen. Dort wo sonst die Spieler mit ihren Familien Platz nehmen, können große Partys mit DJ und Bühne organisiert werden. Es wird deutlich: Die Location hat mehr zu bieten, als auf den ersten Blick zu erkennen.

Was für eine Bezeichnung. Die Ehre haben sonst Staatsgäste oder andere berühmte Persönlichkeiten während ein Großevent im Stadion die Massen begeistert. Doch sie kann jedem zuteil werden. Das geschmackvolle, edle Ambiente mit dem Hauch von Historie ist flexibel genug, um einer Vielzahl an Events einen passenden Rahmen zu bieten. Bis zu 190 Gäste können auf 244 Quadratmetern anstoßen, lachen, tanzen und vorzüglich essen. Und das alles mit direktem Stadionblick. Das Veranstaltungsteam steht Gastgebern bei der Ausrichtung von Galas, Produktpräsentationen oder Partys zur Seite.

Herein spaziert und heraus spaziert - der 271 Quadratmeter große Saal verfügt nämlich über eine Außenterrasse. Diese eignet sich für einen netten Plausch mit Kollegen in der Tagungspause nutzen oder für eine Rede mit Sektempfang im Rahmen einer Privatfeier. Bei imposantem Stadionblick lässt es sich auch wundervoll dinieren. Bis zu 200 Leute finden im Coubertinsaal Platz.

Cooking Club – Firmenevents in der Kochschule

Kick off Events und Incentive Events zeichnen sich durch ausgefallene und kreative Settings aus. Beim gemeinsamen Zubereiten und Kochen lernen sich Mitarbeiter auf legere Art und Weise kennen und legen den Alltagstrott ab. Gemeinsam zum Ziel – soll es vielleicht ein fünf Gänge Menü werden? Die vier topmodernen Kücheninseln bieten bis zu 40 fleißigen Personen Platz, sich kulinarisch auszuprobieren. An mobilen Arbeitsplätzen können viele weitere Hände schnippeln und anrichten. Insgesamt bietet der Cooking Club 190 Menschen Raum für gemeinschaftlich produzierten Hochgenuss. Am Ende wird das Werk natürlich noch restlos verzehrt. Alles wie immer mit bestem Blick in die Arena.