Events dort feiern, wo Mensch und Natur miteinander im Einklang sind: Das Museum für Naturkunde gibt Veranstaltungen einen faszinierenden Rahmen.

Abends im Museum

Bei Event betreten Gäste die Welt vor 150 Millionen Jahren, und lassen sich von der besonderen Atmosphäre gefangen nehmen. Über 7.000 Quadratmetern stehen als spannungsgeladene Eventfläche zur Verfügung. Tagungen im "Sauriersaal", Konferenzen im Raum "Kosmos und Sonnensystem", Events im Modul "Evolution in Aktion": Alle barrierefreien Themenzimmer bieten individuelle Attraktionen.



Die Location bietet außergewöhnliche Einblicke in die Forschung. Die Saurierausstellung dokumentiert auf sehr unterhaltsame Weise das Leben in grauer Vorzeit. Die Biodiversitätswand mit 3.000 präparierten Tierarten ist ein weiteres Highlight der Ausstellung.