Das Eventschiff MS Diva gleitet auf der Spree an vielen Sehenswürdigkeiten Berlins vorbei.

Berlin verfügt bekanntermaßen über zahlreiche Sehenswürdigkeiten - wie wäre es mit einem Event in einer Location, welche den Gästen nacheinander alle dieser wichtigen Plätze auf einmal präsentiert? Auf dem Schiff MS Diva, gleiten Gäste auf der Spree an den vielen historischen und modernen Bauwerken vorbei, bewundern Denkmäler und einmalige Orte; und das alles aus einer ganz neuen Perspektive. Beinahe jeden Anlass wird an Bord zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Beteiligten, und das auf flexiblen Routen durch Berlin und Brandenburg - je nach individuellen Konzept.