Eine große, authentische Ranch auf welcher der Luxus nicht zu kurz kommt: Wer im Wilden Westen Urlaub machen möchte und Reiten liebt, der fährt zur MQ Ranch.

Außergewöhnliche Teamevents auf der MQ Ranch erleben

Eine Gesamtfläche von 14 Hektar laden zum austoben ein. Alle Attraktionen und aktiven Mitwirkungsideen der Ranch tragen dazu bei, ein Teamgefühl zu entwickeln beziehungsweise dieses zu vertiefen. Daher wählen Firmen für ihre sogenannten Teambildungsmaßen und Incentive Events häufig die Kulisse des Wilden Westens. Die Rancher haben sich variable Programme einfallen lassen. Eine Gruppe wird beispielsweise in Teams aufteilt und tritt in der "MQ Westernchallenge" gegeneinander an. An verschiedenen Stationen gilt es, gemeinsam erfolgreicher zu sein als die anderen Teams. Beim Lassowerfen, dem Western-Stiefel-Weitwurf oder dem Horse-Shoe-Shot können Freunde und Kollegen zeigen, wieviel Cowboy oder Cowgirl in ihnen steckt. Die Mitarbeiter der Ranch stehen stets als Regisseure an ihrer Seite. Ab zehn bis zu 350 Personen dürfen teilnehmen und sich der Herausforderung stellen.



Ein weiteres Programm ist der "MQ Director’s Cut", in dem alle Teilnehmer einen hollywoodreifen Film drehen können. Von der Kameraführung über das Drehbuch bis zum Schauspiel und letztendlich dem Schnitt liegt alles in den Händen der Teilnehmer. Am Abend gibt es eine exklusive Filmvorführung des Werkes während die Schauspieler in spe ein köstliches Essen zu sich nehmen. Dieses Erlebnis wird alle zusammenschweißen. Zwischen 15 und 200 Personen können sich am Filmdreh beteiligen.