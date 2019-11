Es ist das wohl bekannteste Einkaufszentrum der Bundesrepublik. Aber dass man das KaDeWe auch als Veranstaltungslocation nutzen kann, wissen die Wenigsten.

Events in der Feinschmeckeretage

Das Herzstück befindet sich in der sechsten Etage, die liebevoll und wohlüberlegt Feinschmeckeretage getauft wurde. Hier kommen Gourmets auf ihre Kosten. Auf ausladenden 7.000 Quadratmetern tummeln sich köstliche 35.000 verschiedene Produkte. Nicht nur in den Feinkostläden, sondern auch in Restaurants, Bistros und Gourmet-Bars bereiten 150 Köche ausgefallene Leckereien frisch zu. Sogar eine hauseigene Patisserie ist darunter, in der es viele süße Teilchen, Desserts, Petit Fours, Törtchen und Torten gibt. In der siebten Etage befindet sich eine große Küche, in der fleißig gekocht wird. Täglich gehen etwa 8.000 Speisen raus.



Die Feinschmeckeretage kann in all ihren Vorzügen für Events gebucht werden. Selbst Großevents mit 2.500 Personen sind herzlich willkommen.