Das Hotel de Rome ist ein luxuriöses 5-Sterne-Hotel am Bebelplatz im Zentrum von Berlin.

Events in historischem und exklusivem Ambiente feiern

Alle Räume der Location bieten einen interessanten Mix aus historischer Architektur und zeitgenössischem Design. Das macht dieses Hotel zu einem wahren Kleinod in der City von Berlin. Auch an diesem Gebäude ging der Zweite Weltkrieg nicht spurlos vorbei. Bei der späteren Sanierung sind einige "Kriegsandenken" bewusst im Haus belassen worden. So kann man in einigen Suiten noch Spuren von Granatsplittern im Holz entdecken.