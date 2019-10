Die Hoppetosse ist eine schwimmende Location, die zwar nicht mehr auf große Fahrt geht, dafür aber ein traumhaftes Ambiente für Events mit bis zu 450 Personen bietet.

Geschichte der Hoppetosse

Das Schiff ist im Jahr 1928 an der Ostsee gebaut worden und fuhr einige Jahre als Ausflugsdampfer über das Meer. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Hoppetosse als Lazarettschiff genutzt. Kurz vor Kriegsende wurde es jedoch in Travemünde getroffen und ging unter. Ihr trauriges Ende auf dem Grund der Ostsee schien besiegelt zu sein. Doch schon bald nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs barg man das Schiff und setzte es erneut zum Passagiertransport ein. Ende der 1990er Jahre kam es schließlich, zersägt in zwei Teile, nach Berlin. Dort wurde es im Osthafen wieder zusammengefügt und liegt nun neben dem Badeschiff der Arena Berlin.