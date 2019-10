Das Hollywood Media Hotel in Berlin ist eine wahre Hommage an die Stars und Sternchen des vergangenen Jahrhunderts.

Tagungs- und Businesshotel mit Charme

Wenn Hollywood das Motto ist, darf natürlich ein eigenes Kino nicht fehlen. Das Kino-Auditorium verfügt über 99 Sitzplätze, hat Tageslicht und eine Bühne. Es wird nicht nur für Filmvorführungen, sondern ebenso für Tagungen genutzt. Auch die anderen neun Konferenzräume bieten Tageslicht und sind voll klimatisiert sowie komplett verdunkelbar. W-LAN ist kostenfrei überall in der Location verfügbar. Tagungen und Konferenzen können mit bis zu 220 Teilnehmern veranstaltet werden. Bei Bedarf können natürlich mehrere Tagungsräume miteinander kombiniert werden.



In jedem Konferenzraum wird modernste Tagungstechnik bereitgestellt. Es gibt mehrere Halbtages- und Tagespauschalen, sodass der Veranstalter die Kosten für die Veranstaltung von Anfang an sicher kalkulieren kann. Je nach Wunsch findet die Bewirtung der Gäste direkt beim Tagungsraum oder im hauseigenen Restaurant "Bel Air" statt. Der Abend kann in der Bar "Callas" ausklingen.