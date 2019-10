Das Haus Ungarn ist eine multifunktionale und variable Location im Herzen von Berlin. Sowohl von der weitläufigen Terrasse als auch durch die 50 Meter lange Fensterfront haben die Gäste einen fantastischen Blick auf den Fernsehturm, das Rote Rathaus und die Marienkirche.

Woher kommt der etwas ungewöhnliche Name dieser Location? Vor der Wende beherbergte das Gebäude das 1973 eröffnete ungarische Kulturinstitut. Schnell entwickelte sich das Institut zu einem Schaufenster in die Deutsche Demokratische Republik und wurde zum Treffpunkt für „Querdenker“ und Intellektuelle. Man zeigte unzensierte Filme, traf sich zu Diskussionsrunden und konnte einen Hauch von Freiheit erleben. Es war ein Ort, um Kontakte zu Gleichgesinnten in Europa zu knüpfen. Nach der Wiedervereinigung verwöhnte das Café Zsolnay die Besucher mit ungarischen Köstlichkeiten. In der Mediathek luden 9.000 Bücher in deutscher und ungarischer Sprache zum Stöbern ein.

Von kleinen Meetings bis hin zu Großveranstaltungen

Die Veranstalungslocation ist für anreisende Gäste günstig gelegen: Es gibt drei verschiedene Zugänge zum Haus Ungarn, mehrere größere Hotels in Laufdistanz und eine gute Anbindung an die Öffentlichen Verkehrsmittel, die Deutsche Bahn und beide Flughäfen.



Im Haus Ungarn gibt es mehrere Veranstaltungsbereiche: Die Räumlichkeiten sind individuell aufteilbar und flexibel, so dass Veranstaltungen mit 50 Personen bis zu 1.000 Personen umgesetzt werden können.



Die Gäste betreten das Haus Ungarn durch das 430 Quadratmeter große Foyer. Hier gibt es auch eine Garderobe und die größte Bar der Location. Das voll flexible Riggingsystem, welches von den hohen Säulen ausgeht, sorgt für beste Licht- und Soundeffekte. Die Eventfläche kann bei Bedarf durch Raumtrenner zwischen den Säulen verkleinert werden.



In der ersten Etage der Location gibt es einen modernen Veranstaltungsraum, der mit restaurierten Elementen des ehemaligen ungarischen Kulturinstituts ausgestattet ist. Professionelle Licht- und Soundtechnik ist ebenfalls installiert. Die Eventfläche ist sehr flexibel nutzbar und kann auf die Bedürfnisse des Veranstalters angepasst werden. So können zum Beispiel große Flächen optisch verkleinert werden oder aber die gesamte Fläche genutzt werden. In diesem Bereich der Location werden Tagungen und Kongresse ebenso durchgeführt wie Ausstellungen, Konzerte und Empfänge.