Große Orangerie Schloss Charlottenburg

In der Großen Orangerie Schloss Charlottenburg werden Träume wahr – beim Feiern eines Festes in dieser umwerfenden Location.

Der Ostflügel ist ebenso groß wie der Westflügel und besticht gleichermaßen durch seine Eleganz und einen fast identischen Aufbau. Und auch hier liegt der Orangerie Garten direkt vor der Tür. Das Tageslicht fällt durch bodentiefen Fenster ein, während Gäste durch den langen Korridor stolzieren. Ein besonderes Merkmal ist der in großem Schachmuster gehaltene Natursteinboden in sanften Grau-und Rottönen. Dieser ist beheizbar undbewahrt stets vor kalten Füßen. Vielleicht ist dieser Aspekt für Hochzeitspaare besonders interessant, denn es soll ja bereits mehrere, oftmals männliche Personen gegeben haben, die das Phänomen der „kalten Füße“ am großen Tag ereilt.

Die Fresken oben in der Kuppel sind imposant und einzigartig und bedienen sich an der höfischen Lebenskultur. Auf den 260 Quadratmetern lassen sich wundervoll Feste feiern. Überdies wird die Rotunde bei Großveranstaltungen auch als Foyer zwischen West- und Ostflügel verwendet. Vielseitigkeit und Wandelbarkeit sind die wahrscheinlich größten Vorteile dieser Eventlocation. Von dem Orangeriesaal, der über eine beeindruckende Akustik verfügt, betritt man direkt in den schönen Garten.

Eleganz und Repräsentativität für jede Veranstaltung

Das Angebot an Möglichkeiten ist grenzenlos. Das kompetente Team der Großen Orangerie hat jahrelange Erfahrung in der Ausrichtung exklusiver Events. Auch die großen Politiker wissen dies zu schätzen, und verlegen Ihre Zusammenkünfte gerne in das Schloss Charlottenburg. Durch eine große Palette an ausgewählten Partnern und Dienstleistern weiß die Location sich auf jede Anfrage individuell einzustellen. Dabei werden die Technik, das Lichtspiel, die Akustik, der Bühnenbau, das hervorzuhebende Catering, die Musik, die Dekoration und sämtliches Equipment professionell umgesetzt. Sie werden begeistert sein, was alles möglich ist, wenn Fachleute ans Werk gehen. Besonders gerne wird übrigens ein 30-köpfiges Ensemble des Residenz Orchesters eingeladen, das während der regelmäßig stattfindenden Dinner Konzerte in historischen Gewändern für die Gäste musiziert. In der prachtvollen Kulisse wird sich jeder einmal mal herrschaftlich fühlen.