Filmpark Babelsberg

Events in der faszinierenden Welt des Films feiern: Der Filmpark Babelsberg wird jederzeit zur Leinwand für die Inszenierung individueller Veranstaltungen.

3.000 Kinofilme- und TV-Produktionen wurden hier realisiert. Eine 100-jährige Filmgeschichte und progressive Drehs in hochmodernen Studios treffen in der Movie-Location aufeinander. Gäste erleben ein bisschen Hollywood in Berlin. Der Filmpark Babelsberg bietet die Möglichkeit, Live-Acts in einer authentischen Location zu erleben. Im Park sind Veranstalter die Regisseure ihrer eigenen Events. Als Rahmenprogramm lädt eine spannende Tour dazu ein, die Requisiten aus spektakulären Filmerfolgen zu bewundern. Über eine Million Accessoires aus den unterschiedlichsten Ären des Films warten auf Entdecker.

Unvergessliche Events in der Medien-City mit VIP-Status ausrichten Eingebettet zwischen den Berliner Wannsee und Schloss Sanssouci thront die Medienstadt mit dem Filmpark Babelsberg. Der Filmpark Babelsberg steht für mediale Innovation und grenzenlose Kreativität. Anregende Events, fantasievolle Inszenierungen und motivierende geschäftliche Veranstaltungen haben im Filmpark ihr Zuhause. Der Filmpark Babelsberg ist eine eigene Erlebniswelt innerhalb der Medienstadt. Legendäre Schauspielgrößen haben den filmreifen Veranstaltungsort geprägt. Promis wie Marlene Dietrich, Hans Albers und Heinz Rühmann hatten hier ihren großen Auftritt und schätzten das spezielle Flair. Veranstalter können sich das einmalige cineastische Ambiente und die knisternde Atmosphäre bei einer privaten oder geschäftlichen Veranstaltung in der Film-Location zu Eigen machen.

Kongress, Gala oder Tagung: Das Multitalent Metropolis Halle passt sich an Die multifunktionale nach dem gleichnamigen Filmklassiker betitelte Metropolis Halle ist eine Hommage an die Filmstudios der Gründerzeit. Die nach Fritz Lang benannte Metropolis Halle bietet sich für ein glamouröses Event an. Großevents, Galas und Kongresse finden hier die perfekte Arena. Über drei Ebenen verteilt sind die vielseitig nutzbaren Räume mit jeweils 50 Quadratmetern und 120 Quadratmetern. Das 1.000 Quadratmeter große, tageslichthelle Foyer ist vollverglast und bietet direkte Sicht auf den Vulkan. In der überdimensionalen Vulkan-Showarena können bis zu 2.500 Gäste untergebracht werden. 700 PKW-Stellplätze und eigene Cateringstationen gehören darüber hinaus zu den Besonderheiten der riesigen Location. Ein Film-Menü passend zum Thema ist ebenfalls möglich.

Spielräume im Filmpark Babelsberg Das Fernsehstudio 1 ist komplett mit Kameras, Licht, Audio- und Projektionstechnik ausgerüstet. Emotionale Botschaften können hier direkt kommuniziert und an den Kunden gebracht werden. Im barocken Thronsaal dürfen sich Gäste auf ein köstliches Dinner im historischen Gewand freuen. Kostüme aus der damaligen Zeit stehen zur Verfügung.

Im Erlebnisrestaurant Prinz Eisenherz mit dem mittelalterlichen Schloss begegnen Gäste Fantasy-Gestalten und anderen kuriosen Fabelwesen. König Artus Tafelrunde lädt zum märchenhaften Genuss bei einem harmonischen Stelldichein ein. Beim königliches Essen umgeben von magischen Figuren und einer inspirierenden Atmosphäre, die Flammen, Schwerter, Hexen, Trolle, Minnesänger und Feuerschlucker zaubern, ist der Alltag wie weggeblasen.

Film ab: Teambuilding der besonderen Art Das erfahrene Full Service-Management verwirklicht auf dem größten und bekanntesten Studiogelände Europas Events und Incentives, die nicht so schnell vergessen werden. Teilnehmer betreten eine Traumwelt mit Original-Filmkulissen, die für die perfekten Rahmenbedingungen des Events sorgen. Soll es ein außergewöhnliches Incentive sein? „Making Movies“ sorgt für eine völlig neue Rollenverteilung unter Mitarbeitern, wenn sie gemeinsam einzigartige Filmclips erschaffen oder das turbulente Upgrade des Incentive-Programms „Making Movies Goes Action!“ durchlaufen. Aufregende Momente mit Stunt-Einlagen warten dann auf die Gäste. Für den zusätzlichen Adrenalinkick bietet sich der „Stuntworkshop“ an- neue Teampower ist garantiert.

Kurzübersicht Zweck: Abiball, Essen & Trinken, Event, Eventmodule & Incentiveprogramme, Film / Foto, Meeting, Präsentation, Tagung & Kongress, Weihnachtsfeier

Eignung: Arenen / Stadien, Biergärten / Terrassen, Burgen / Schlösser / Rittergüter, Special Locations, Tagungs- und Kongresszentren, Veranstaltungsräume

Personen (größter Raum): 5000

Region: Berliner Umland

Raumkapazitäten Raum Länge (m) Breite (m) Höhe (m) Fläche (m²) Reihen Parlam. U-Form Bankett Gala Empfang Metropolis Halle 67,5 45 14 3.038 3.500 1.800 0 2.300 1.450 5.000 Metropolis H. / Studio Ost 37,38 45 14 1.688 1.500 1.000 0 700 700 2.500 Metropolis H. / Studio West 30 45 14 1.350 1.200 800 0 500 500 1.900 Metropolis H. / Foyer 58,7 17,59 4 1.000 300 575 0 350 300 400 1 Tagungsraum à 50 m² 0 0 0 50 0 0 24 0 0 0 2 Tagungsräume à 120 m² 0 0 0 120 100 72 40 0 0 0 Prinz Eisenherz 0 0 6 478 0 0 0 300 0 300 Fernsehstudio 1 0 0 8 800 0 0 0 500 0 500 Vulkanarena (Open Air) 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 2.500

Ausstattung Aufzug

Beamer

Flipchart

WLAN

Besonderere Merkmale Bodenbelagdivers

Parkplätze

Tageslicht

Zufahrt für LKW