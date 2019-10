Das ästhetische Ambiente und die historische Kulisse des ewerk geben Veranstaltungen aller Art einen distinguierten Rahmen.

Coole Locations gibt es wie Sand am Meer. Das ewerk in Berlin ist dagegen eine Location, die anspruchsvollen Events gerecht wird. Nahezu jeder Anlass lässt sich ganz exklusiv in den funktionalen Design-Locations feiern. Unterschiedliche Lichtstimmungen sorgen wahlweise für ein Szenario, das alle Sinne berührt oder sich puristisch-dominant bei klassischen oder geschäftlichen Veranstaltungen zeigt.

Location mit Industrieflair

Zelebrieren Sie die Leichtigkeit des Seins in einer der bekanntesten Locations in Berlin. Im ewerk sind authentische Gastlichkeit und kühle Eleganz Trend. Der Spannungsbogen aus geschichtsträchtigem Industriecharakter und moderner Innenarchitektur setzt Events jeden Themas effektvoll ins Rampenlicht. Dramatisch oder unaufgeregt - das ewerk kennt viele Spielarten. Das internationale Charisma, das alle Räumlichkeiten innehaben, gibt Ihren Veranstaltungen Persönlichkeit. Tagungen mit Weitblick, Konferenzen in der bekannten Berliner Location, Mitarbeitermotivation mit einem ungewöhnlichen Incentive im ewerk oder progressive Save the Dates vor eindrucksvoller Kulisse erleben: Die Location lässt der Fantasie viel Spielraum.



Die erfolgreiche Umsetzung von Events auf höchstem Level gehört zum Portfolio der Location. Jede Eventvision wird in der Regel mit einer ganz persönlichen Note realisiert.