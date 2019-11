Schlossplatz 1 - Campus der ESMT Berlin

Das einstige Staatsratsgebäude der ehemaligen DDR befindet sich am Berliner Schlossplatz umgeben von bekannten Hotels und Wahrzeichen der Metropole wie Rotes Rathaus, Fernsehturm, Außenministerium oder Humboldt Universität.

© ESMT European School of Management and Technology GmbH

© ESMT European School of Management and Technology GmbH

© ESMT European School of Management and Technology GmbH

© ESMT European School of Management and Technology GmbH

© ESMT European School of Management and Technology GmbH

© ESMT European School of Management and Technology GmbH

© ESMT European School of Management and Technology GmbH

Getreu dem Namen „School“ stehen Hörsäle, Foyerflächen und Co. für Konferenzen und Meetings zur Verfügung. Tagungen größeren Ausmaßes finden zum Beispiel im Auditorium Maximum statt. In Reihenbestuhlung bekommen 360 Personen einen gemütlichen Sitzplatz mit toller Aussicht durch riesige, bodentiefe Fenster.

Veranstaltungsbereiche des Schlossplatz 1

Das mit hochwertigem Holzparkett ausgelegte Auditorium Maximum wurde früher nicht durch Zufall als Bankettsaal genutzt. Man kann sich gut vorstellen, wie bunt das Treiben hier einst war. Hohe Fenster, Tageslicht von drei Seiten und der charmante Ausblick lassen den Raum edel und herrschaftlich erscheinen. Wird er nun noch mit Tafeln oder runden Tischen bestückt und vornehm dekoriert, so verwandelt sich diese Location in einen atemberaubenden Festsaal. Hier wird getanzt, getrunken, gegessen und gelacht, bis man draußen die Sonne wieder aufgehen sieht.

Die herrliche Gartenanlage rundet auf 4.000 m² das Angebot ab. Sie steht wie die Gebäude unter Denkmalschutz und bietet in der warmen Jahreszeit beste Voraussetzungen für unvergessliche Open Air-Events.