Capitol Yard Golf Lounge

Direkt an der Spree in Berlin befindet sich eine Location, die durch ihre schlichte Eigengestaltung Spielraum für vielseitige Ausstattungsideen ermöglicht.

Moderne Lounge-Atmosphäre, im Sonnenlicht schimmerndes Eichenparkett, zahlreiche Bestuhlungsoptionen sowie die Original-Backsteinwände des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes runden das edle Ambiente der Capitol Yard Golf Lounge ab. Die direkt am Wasser liegende Location mit großer Außenterrasse verzaubert mit ihrem Lounge-Charakter. Von der Terrasse aus können Gäste die Spree in der Sonne glitzern sehen und haben einen herrlichen Blick auf die historische Oberbaumbrücke. Wer es besonders exklusiv mag kann mit dem Boot anreisen und am hauseigenen Anleger anlegen.

Hochzeiten im Spreespeicher Die Hochzeitslocation spielt eine große Rolle, wenn es um den Erfolg des schönsten Tages im Leben geht. Für die Organisation von Hochzeitsfeiern stehen Brautpaaren erfahrenen Hochzeitsplaner zur Seite. Egal ob sechs-stöckige Torte, weiße Tauben, Photobox oder Trauung auf der Uferpromenade, in der Capitol Yard Golf Lounge lassen sich individuelle Ideen umsetzen. Die Kombination aus Eleganz, Romantik und Modernität der Location und die Lage an der Spree lässt die Herzen der bis zu 180 Gäste höher schlagen und macht Lust auf eine ausgelassene Hochzeitsparty. Die Terrasse eignet sich ideal für den Empfang und für gemütliche Pläuschchen unter den Gästen. Die bequemen Lounge-Möbel laden zum Genießen ein.



Das Organisationsteam der Capitol Yard Golf Lounge hat bei Bedarf viele qualifizierte Partner an der Hand, die den Ehrentag durch ihre Dienstleitungen unterstützen und abrunden. Das hauseigene Catering erfüllt dabei ganz die Wünsche des Hochzeitspaares - ob mit Flying Fingerfood, BBQ-Buffets oder mehrgängigen Menüs.

Firmenvents, Konferenzen oder Schulungen im Lounge-Stil abhalten Die Location liegt mitten im Medienviertel der Stadt und ist leicht erreichbar. Die Lounge ist mit einer Bar, einer Garderobe, einer Bühne und moderner Ton- und Lichttechnik ausgestattet. Beamer, Mikrofone, Rednerpulte und weiteres Equipment kann jederzeit angeboten werden.



Die hellen Räumlichkeiten in Kombination mit zahlreichen Bestuhlungsvarianten machen unterschiedliche Raumkombinationen möglich und passen sich individuell jeder Veranstaltung an. Ob Schulungen, Tagungen oder Firmenevents, in der Capitol Yard Golf Lounge können Veranstalter sogar mit Dolmetscherkabinen arbeiten.

Golf in der Capitol Yard Golf Lounge Der Name der Location hält, was er verspricht, denn sie bietet als Highlight einen Indoor und Outdoor Golfsimulator. Real wirkende Darstellungen der berühmtesten Golfplätze mittels Screens gepaart mit moderner Sensortechnik erwecken den Eindruck, live auf dem Golfplatz zu stehen. Und natürlich dürfen Gäste die Golfbälle auch schlagen und ihr Handicap verbessern. Wer davon nicht genug hat, kann mit Golf on Spree die Tribüne auf der Uferpromenade nutzen und ein paar Bälle auf die Spree golfen.

Kurzübersicht Zweck: Event, Film / Foto, Hochzeit, Meeting, Präsentation, Privatanlass, Tagung & Kongress

Eignung: Bars / Lounges, Special Locations, Veranstaltungsräume

Personen (größter Raum): 300

Region: Friedrichshain-Kreuzberg, Oberbaumbrücke

Raumkapazitäten Raum Länge (m) Breite (m) Höhe (m) Fläche (m²) Reihen Parlam. U-Form Bankett Gala Empfang Spreeterrasse 25 3,5 0 90 50 50 0 0 0 100 Lounge 25 15 4 360 200 110 20 180 150 200

Ausstattung Beamer

Internet

Leinwand

Lichtanlage

Tonanlage

Besonderere Merkmale Tageslicht

Zufahrt für LKW