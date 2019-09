Capitol Yard Golf Lounge im Spreespeicher

Direkt an der Spree in Berlin befindet sich eine Location, die durch ihre schlichte Eigengestaltung Spielraum für vielseitige Ausstattungsideen ermöglicht.

Helle Wände und Eichenparkettfußboden schaffen ein edles und hochwertiges Ambiente für jede Veranstaltung. Aus diesem Grundgerüst lässt sich viel machen. Ganz individuell nimmt sich das Veranstaltungsteam individuellen Wünschen an und setzt diese um. Die Capitol Yard Golf Lounge hat, wie der Name schon sagt, den typischen Lounge Charakter – und das verteilt auf weitläufigen 360 Quadratmetern. Hinzu kommt die große, wundervolle Außenterrasse mit fast 100 Quadratmetern Fläche. Von dort aus können Gäste das Wasser der Spree in der Sonne glitzern sehen und haben einen herrlichen Blick auf die historische Oberbaumbrücke. Warum nicht direkt über die Spree anreisen? Die Terrasse hat einen extra Anleger für Gäste, die auch aus der Anfahrt ein Event machen möchten.

Hochzeiten im Spreespeicher

Die Entscheidung zu treffen, wo man den schönsten Tag seines Lebens feiern möchte, fällt nicht leicht. Alles soll perfekt sein. An diesem Anspruch orientiert sich die Capitol Yard Golf Lounge und ist daher prädestiniert für unvergessliche Hochzeitsfeiern. Die Kombination aus Eleganz, Romantik und Modernität ist ein Garant für gute Stimmung. Die Lage an der Spree lässt insbesondere die Herzen der Damen höher schlagen, während der Innenbereich Lust auf eine ausgelassene Hochzeitsparty macht. Im Sommer kann diese auch auf der Terrasse stattfinden, die dank ihrer Größe 200 Personen Platz bietet. Von hier lassen sich auch sehr gut Luftballons mit guten Wünschen in den Himmel schicken. Oder gar weiße Tauben?

Hierzu ein gedankliches Bild: Der zukünftige Ehemann wartet in edlem Zwirn auf der Terrasse und wirft sehnsüchtige Blicke auf die Spree. Endlich ertönt das erlösende Surren des Motorboots, das seine Braut zum Vorschein bringt. Sie legt an und steigt an der Hand ihres Vaters auf den Steg. Ein tolles Brautkleid entfaltet sich, ein Raunen geht durch die Menge. Das erfahrene Personal hat den Außenbereich für die Zeremonie stimmungsvoll dekoriert. Während die Braut durch den Gang schreitet, betrachten sie 100 Augenpaare. Es werden Tränen der Rührung verdrückt…



Bei dieser Location können Paare ihre eigene Fantasie spielen lassen und ihre ganz persönliche Feieroase kreieren. Das Organisationsteam der Lounge hat bei Bedarf viele Partner an der Hand, die einen Ehrentag durch ihre Dienstleitungen noch schöner machen. Die Hochzeitsgesellschaft darf sich zum Beispiel über exquisites Catering freuen. Wenn das Paar zu später Stunde glücklich Hand in Hand in den Himmel schaut, um von der Terrasse aus das Feuerwerk zu betrachten, wurde alles richtig gemacht.