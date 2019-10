Wer eine wirklich außergewöhnliche Location in Berlin sucht, stolpert schnell über das denkmalgeschützte Cafe Moskau. Dieses ist prädestiniert für Tagungen, Kongresse, Meetings und Events.

Tagen oder Feiern im Wahrzeichen der DDR-Ära

Zehn klimatisierte Tagungsräume mit einer Fläche von 60 bis 16 Quadratmeter können je nach Anspruch und Größenordnung angemietet oder zu einer exklusiven Lounge umfunktioniert werden. Das flexible Trennwandsystem ermöglicht eine Raumteilung in unterschiedliche Erlebniswelten und Tagungsinseln.



Die Räume des ehemaligen Nationalitätenrestaurants sind hell und freundlich und die perfekte Basis für effektives Tagen. Optional sind alle internen Locations verdunkelbar.

Das historisch geprägte Cafe Moskau setzt auf eine solide Work-Life-Balance. Die attraktive Open Air Location Atrium kann in Empfänge unter freiem Himmel oder in geschäftliche sowie private Events eingebunden werden. Auch ein Catering in den Pausen bekommt hier auf 222 Quadratmeter eine repräsentative Kulisse. Veranstaltern steht es frei, Caterer ihrer Wahl hinzuzubuchen. Zwischen Seminareinheiten sollten eine Rückzugsmöglichkeit für die Teilnehmer bestehen. Das Atrium lädt dazu ein, neue Energien zu tanken. Auch der Rosengarten ist eine beliebte Inspirationsquelle.



Wer sich voll und ganz auf seine eigene Agenda konzentrieren möchte, kann das kompetente Eventmanagement des Cafe Moskau mit der Realisierung der individuellen geschäftlichen oder privaten Event-Vision beauftragen.