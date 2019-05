Eingebettet zwischen zwei Berliner Wahrzeichen Alexanderplatz und Ku´damm liegen die Bolle Festsäle.

3000 Quadratmeter Industrieflair

Das einmalige Industrieflair der goldenen 1920er-Jahre sorgt für eine besondere Atmosphäre bei Anlässen aller Art. 3000 Quadratmeter Eventfläche und acht Meter Deckenhöhe versprechen größtmögliche Flexibilität und ein beeindruckendes Raumgefühl. Die schöne Backsteinkulisse der ehemaligen Molkerei gibt jeder Veranstaltung das gewisse Etwas. Historischer Industriecharakter trifft auf modernste Veranstaltungstechnik. In der Eventlocation Bolle erlebt man ganzheitliche Events. Veranstalter genießen die Möglichkeit, ihre Veranstaltung in ihrem Raumfavoriten stilvoll ausklingen lassen oder sogar bis zum nächsten Tag zu verlängern. Das kooperierende "Ameron Hotel Abion Spreebogen Waterside“ bietet 243 elegante Zimmer zur Übernachtung an.