Die hohen steinernen Mauern mit ihren zahlreichen Toren und Fensterbögen, die herrlich beleuchtet werden können, verleihen dem großen Saal ein besonderes Raumgefühl.

Die Deckenhöhe von 19 Metern macht den Bärensaal im Alten Stadthaus imposant. Auf 365 Quadratmetern macht der Saal seinem Namen alle Ehre. Dazu gesellt sich das Vestibül mit etwa 100 Quadratmetern, das als Empfangsbereich dient. Außerdem besteht die Möglichkeit, das beinahe 170 Quadratmeter große Atrium zu nutzen.



Das Bauwerk ist an die toskanische Architektur angelehnt und wirkt auch mit den wunderschönen, in die Mauer eingearbeiteten Verzierungen angenehm schlicht. Der Bodenbelag besteht aus edlem Marmor, den man jedoch bei bestimmten Veranstaltungen zum Schutze teilweise abdeckt. So können die Damen getrost auf High Heels durch die Gänge spazieren.



Übrigens: Tagsüber wird im unter Denkmalschutz stehenden Bärensaal fleißig gearbeitet. Er ist der Dienstsitz der Senatsverwaltung für Sport und Inneres. Das heißt Veranstaltungen finden stets in den Abendstunden und am Wochenende statt.