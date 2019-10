Direkt am Wahrzeichen der Metropole gelegen, liegt das Kongress- und Tagungszentrum Axica in bester Lage.

Wer das Brandenburger Tor direkt vor der Haustür hat, braucht sich über die Erreichbarkeit für Gäste keine Gedanken zu machen. Allerdings hat das DZ Bank-Gebäude, in der sich die Axica befindet, auch abgesehen von der Zentralität seinen Reiz und zieht Besucher an. Der amerikanische Stararchitekt Frank O. Gehry hat sich hier nämlich richtig ausgetobt und bezeichnet das Gebäude sogar als sein Meisterwerk. Von außen noch eher nüchtern gehalten, verbirgt sich hinter den Mauern eine beeindruckende Innenarchitektur. Gekrönt wird diese durch die riesige, in weichen Linien geformte Skulptur und das teilovale Glasdach, wodurch ein imposantes Raumempfinden erzeugt wird.

Das luftige Forum als Tagungsort

Es gibt noch zahlreiche weitere Räumlichkeiten zum Abhalten einer Tagung oder Konferenz. Die prominenteste unter ihnen ist das sogenannte Forum, das großzügige 530 Quadratmeter umfasst und für bis zu 500 Gäste ausgelegt ist. Das Forum besticht durch die bereits erwähnte gläserne Kuppel, die den Blick in den Berliner Himmel freigibt. Wem die Darbietung des redners nicht ganz zusagt, kann sich bei diesem Anblick leicht in Tagträume flüchten. Der Architekt Gehry hat gläserne wolkenartige Gebilde installiert, die von der Glasdecke hängen. Dies sorgt weiterhin für ein besonderes Raumgefühl. Den Boden hat Gehry in sattem, leuchtenden Rot gewählt, der eine perfekte Symbiose mit dem blauen Himmel bildet. Insbesondere zur blauen Stunde ist das Forum daher ein absoluter Hingucker. Die Nutzungs- und Bestuhlungsarten des Forums sind so vielfältig wie die Veranstaltungsarten. Von Parlamentsbestuhlung bis Gala ist alles möglich. Gerne wird das Forum auch für Modenschauen, Konzerte, Präsentationen oder Empfänge angemietet. Das Lichtkonzept, die Akustik und die technischen Features sind stimmig und individuell anpassbar.