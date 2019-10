Vienna House Andel's Berlin

Der Schwerpunkt dieses Hauses liegt ganz klar beim Design, welches von Jestico + Whiles inspiriert und mit viel Liebe zum Detail umgesetzt wurde.

Das Vienna House hat sich zum Ziel gesetzt, ein warmherziger, guter Gastgeber zu sein. „Vienna“ steht für die Heimat des Unternehmens. Im „House“ treffen sich die Menschen, man kommt zusammen, verbindet sich und darf sein, wie man ist. Fast wie in einer Familie. Mit Gastfreundlichkeit und Lebensqualität, die eindrucksvoll vermittelt werden, sind die Vienna Houses – es gibt verschiedene davon – etabliert auf dem Markt der Locations. Wer sich willkommen fühlt, der wird gerne bleiben. Es wird der Gedanke verfolgt, dass die Schönheit in vielen einfachen Dingen liegt. Wohlfühlen wird groß geschrieben.

Design, moderne Technik und Wohlfühlatmosphäre im Fokus Das andel’s by Vienna House Berlin ist ein Konzept der Vienna House Reihe. Die harmonische Einrichtung wurde mit starken Farbkombinationen und Formen im jungen, trendigen und trotzdem zeitlosen Look umgesetzt. Besucher möchten hier verweilen. Im andel’s by Vienna House Berlin kommen moderne Architektur, erstklassige Kulinarik und Konferenzmöglichkeiten auf neustem, technischen Stand zusammen.

Tagungen und Meetings im unkonventionellen Rahmen Kreatives Setup: Es lohnt sich, das unkonventionelle Setup beim nächsten Meeting einmal auszuprobieren. Gewöhnlich Stuhlreihen kann jeder. Mit den kreativen Möglichkeiten der Eventlocation können Veranstalter ein bisschen Bewegung in eine Konferenz bringen. Sitzsäcke und scheinbar ungeordnete Sessel und Sitzmöglichkeiten sorgen für eine neue Dynamik, die sich positiv auf Firmenziele auswirken kann. Selbstverständlich stehen für Events auch „normale“ Konferenzräume zur Verfügung, die mit neuster Technik und fokussiertem Ambiente überzeugen.



Keine gewöhnliche Kaffeepause: In jedem Fall haben sämtliche Tagungsteilnehmer eine Kaffeepause vor sich, die sie so wahrscheinlich noch nicht erlebt haben. Statt mehr oder weniger genießbarem Automatenkaffee und langweiligen Keksen stehen frische Smoothies, Wiener Gebäck, knackiges Obst, köstliche Suppen und hochwertiger Kaffee für neue Energie bereit.

Location für ausgefallene Ideen Je verrückter desto besser: Verrückte Ideen werden im andel’s by Vienna House gern gesehen. Wer zum Beispiel während einer Präsentation im Tagungsraum LKW fahren möchte, muss nur nach einer entsprechenden Umsetzung auf den 3.800 Quadratmeter Eventfläche bitten. Das Veranstaltungsteam wird sicher eine organisatorische Lösung präsentieren können.



Vieles ist in der Location möglich: Ob zur Unterhaltung einer kleinen Gruppe mit kulinarischen Erlebnissen mit Blick über die Dächer der Stadt oder um eine große Menschenmenge von einem neuen Produkt zu begeistern – der wandelbare Rahmen der Veranstaltungslocation liefert passende Ergebnisse. Das Team des andel’s by Vienna House Berlin sagt "Alles ist möglich" und wartet mit außergewöhnlichen Vorschlägen auf.

Hochzeiten im andel’s feiern Träume in Weiß und wallende Kleider: Insbesondere der Ballsaal ist mit seinen 570 Quadratmeter und sechs Meter hoher Decke eine prädestinierte Location für Events wie Traumhochzeiten, Bälle oder andere rauschende Feste. Wer Beratung und Betreuung sucht und einige Arbeitslast auf fremde Schultern verteilen möchte, ist im andel's gut aufgehoben.

Nach dem Event ausspannen: Übernachten im andel’s Viele Meetings brauchen eben ihre Zeit. Gleiches gilt für tanzende Hochzeitsgesellschaften oder Jubilare, die nicht aufhören wollen, auf sich anstoßen zu lassen. Daher wird die Gelegenheit, die modernen, gemütlichen Zimmer für erholsame Stunden zu buchen, häufig in Anspruch genommen. Spätestens beim köstlichen und kreativen Frühstück ist ein guter Start in den neuen Tag garantiert.

Kurzübersicht Zweck: Event, Film / Foto, Meeting, Präsentation, Tagung & Kongress

Eignung: Bars / Lounges, Design Locations, Veranstaltungsräume

Personen (größter Raum): 1500

Region: Lichtenberg

Raumkapazitäten Raum Länge (m) Breite (m) Höhe (m) Fläche (m²) Reihen Parlam. U-Form Bankett Gala Empfang Rubin 42 35 6 1.472 820 680 158 158 600 1.500 Onyx 26 22 6 502 280 170 96 96 150 500 Saphir 20 29 6 570 520 400 96 112 480 600 Amethyst 0 0 0 121 90 62 58 58 80 93 Bernstein 0 0 0 92 71 56 44 48 60 75 Opal 0 0 0 123 80 76 46 42 70 90 Jade 0 0 0 120 80 76 45 42 70 90 Granat 0 0 0 61 47 30 27 27 40 50 Smaragt 0 0 0 53 40 30 27 27 40 42

