An der Alten Försterei

Bei der nächsten Veranstaltung einen Volltreffer landen: Am Stadion „An der Alten Försterei“ - der heimatlichen Spielstätte des 1. FC Union Berlin - wartet eine besondere Eventlocation auf Gäste. Dort zeigt sich der bewaldete Stadtteil Köpenick von seiner sportlichsten Seite.

Wichtiges Events benötigen oft Unterstützung eines professionellen Eventmanagements mit Know-How und Kreativität, damit alles perfekt über die Bühne geht. Das richtige für vielfältige Eventideen: An der Alten Försterei werden individuelle Visionen mit alle nötigen Details effektvoll in Szene gesetzt. Tagen, wo sonst die Mannschaftssiege gefeiert werden, Mitarbeiter in sportlicher Umgebung motivieren oder persönliche wie berufliche Meilensteine im ungewöhnlichen Ambiente feiern: An der Alten Försterei lassen sich zahlreiche Veranstaltungen in Szene setzen.

Moderne und anpassungsfähige Räumlichkeiten Das authentische Flair der Fußball-Arena in nächster Nähe verleiht Events einen besonderen Touch. Die moderne Sportanlage in der pulsierenden City ist spektakulärer Veranstaltungsort und erholsame Oase zugleich. In unterschiedlichen Veranstaltungsräumen können sich bis zu 400 Personen einfinden. Im exklusiven VIP-Bereich, in der Eisern Lounge und im Stadion lässt es sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit gediegen oder rustikal, stilvoll oder leger feiern - ganz auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt.



Die 150 bis 950 Quadratmeter großen Räume werden von der kompetenten Service-Crew passend zum jeweiligen Anlass gestaltet und dekoriert. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist von Fairplay geprägt.

Drei Räume - drei Erlebniswelten Die aufwendig konstruierte Haupttribüne beherbergt den idealen Raum für jede Gelegenheit und verfügt über einen individuellen Service. Eisen und Stahl dominieren in der 320 Quadratmeter großen Eisern Lounge. Zwei Lounges mit einer Gesamtfläche von 790 Quadratmeter haben Platz für 400 Gäste.



Der 950 Quadratmeter große VIP-Bereich Schlosserei verleiht Veranstaltungen einen erhabenen Flair. Die filmreife Event-Location wird auch gerne für TV-Produktionen oder für Foto-Sessions gebucht. Die Special Location lädt zum Abschalten vom Alltag und der Verwirklichung eigener Performances ein. So erhalten Präsentationen An der Alten Försterei den besonderen Schliff.

Viele Ideen - ein Ansprechpartner An der Alten Försterei bekommen Veranstalter alles aus einer Hand. Passende Equipment und Mobiliar findet sich meist in dem umfangreichen Repertoire vor Ort. Extra-Wünsche werden mithilfe langjähriger Kooperationspartner aus dem Event-Ressort realisiert. Auf Wunsch koordiniert das Team ebenfalls alle gebuchten Dienstleistungen.



Ob Kick-Off oder Teambuilding: Das Stadion des 1. FC Union verleiht Veranstaltungen ein aufregendes Umfeld. Diverse Gestaltungsmöglichkeiten eines attraktiven Rahmenprogramms runden Events ab: Stadionführung, Torwandschießen oder Gastvorträge von Union-Spielern sind nur einige der zubuchbaren Highlights.



Zur kulinarischen Begleitung eines Events serviert das Catering-Team abwechslungsreiches Finger-Food oder ein exzellentes Menü.

Kurzübersicht Zweck: Event, Eventmodule & Incentiveprogramme, Film / Foto, Meeting, Präsentation, Tagung & Kongress

Eignung: Arenen / Stadien, Special Locations, Veranstaltungsräume

Personen (größter Raum): 1000

Region: Treptow-Köpenick

Raumkapazitäten Bezeichnung Länge (m) Breite (m) Höhe (m) Fläche (m²) Reihen Parlam. U-Form Bankett Gala Empfang Schlosserei 0 0 2,9 950 600 600 0 750 0 1.000 Eisern Lounge 0 0 2,9 720 320 20 0 350 0 400 Logenvorraum 0 0 2,9 150 80 80 0 100 0 200

Ausstattung Aufzug

Beamer

Bühne

DJAnlage

Flipchart

Lastenaufzug

Leinwand

Lichtanlage

Tonanlage

Besonderere Merkmale Laminat

Teppich

Cateringfrei

Parkplätze

Tageslicht

Zufahrt für LKW