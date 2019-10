Das af Auditorium Friedrichstrasse ist eine repräsentative Location im Quartier 110 mitten im Berliner Regierungsviertel.

In dem wunderschönen, unter Denkmalschutz stehenden Gebäude aus den 1930er Jahren gibt es mehrere Veranstaltungsräume. Diese werden für Tagungen und Kongresse ebenso genutzt wie für festliche Events aller Art. Durch die zentrale Lage können die Gäste ganz bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Direkt in der Nähe der Location befinden sich der Reichstag und die Humboldt Universität. Zahlreiche kulturelle Highlights der Stadt sind zu Fuß erreichbar. Darüber hinaus gibt es in der unmittelbaren Nachbarschaft viele Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomieangebote.