Adlershof - Wista conventions bietet 3.000 Quadratmeter zusammenhängende Kapazität für Events, Kongresse, Messen und Ausstellungen aller Art.

Adlershof - Wista conventions wächst: 600 Quadratmeter zusätzliche Veranstaltungsfläche wurden für Großveranstaltungen jeder Art geschaffen. Vor der Kulisse des Flugplatzes Berlin Johannisthal bekommt jedes Event einen besonderen Glanz. Dort wo die Deutsche Luftfahrtgeschichte begann, ist der perfekte Ort zum Abheben bei beschwingten Events. Adlershof - Wista conventions bietet einen faszinierenden Einblick in Wissenschaft, Technologie und Medien. Das Forum Adlershof, das Monument der Motorluftfahrt, fungiert heute als internationale Plattform. Technologische und wissenschaftliche Themen gehören zu den Schwerpunkten, die immer wieder neu beleuchtet werden.

Der Adlershof ist einer der bedeutendsten Wissenschafts- und Technologieparks und eine der aufregendsten Eventlocations in Berlin. Geschichte, Innovation und Vision ergeben ein stimulierendes Ganzes bei Adlershof - Wista conventions. Zwölf verschiedene Räume in der Rudower Chausee 17 können als einzelne Module genutzt oder zusammen angemietet werden. Der Hans-Grade-Saal und das Melli-Beese-Kabinett sind repräsentative Eventflächen, die je nach Größenordnung und Anspruch eine gute Wahl für Galas oder andere private Events sind.

Technik und Service im Adlershof con.vent.

Im Adlershof ist die Future World nur einen Schritt entfernt. Die Marskamera, die Hochleistungssolarzellen und die ultimativen Speichertechnologien warten darauf, entdeckt zu werden. Neben flexiblen Räumlichkeiten runden ein Rahmenprogramm an, das den Alltag vergessen lässt und spannende Führungen das Angebot der Eventlocation ab.



Events werden von Anfang an mit Kompetenz und Leidenschaft für Details begleitet, sodass jede Veranstaltung eine persönliche und individuelle Note bekommt. Mit Elan und Einsatzbereitschaft verwandelt die Full Service Agentur jeden Anlass in ein Event, das von Fortschritt und frischen Energien geprägt wird.