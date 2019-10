Das 030 Eventloft ist ein Loft direkt an der Spree und misst 700 Quadratmeter Fläche.

Das 030 Eventloft besteht aus zwei unterschiedlichen Räumen, die separat gemietet werden können – das Grande und das Medio. Mobile Glaswände dienen hierbei als Trennung, die jederzeit entfernt werden können. So besteht die Möglichkeit auch das ganze Loft für eine Veranstaltung zu buchen. Das 030 Eventloft ist eine traumhafte Location für Empfänge oder fröhliche Sommerfeste mit bis zu 700 Personen. Gala Dinner sind mit bis zu 350 Gästen möglich. Zwei der Räume sind mit großen Flügeltüren miteinander verbunden. So kann beispielsweise das Catering im kleineren der beiden Räume stattfinden, ohne dass die Veranstaltung durch den Auf- und Abbau des Essens gestört wird. Der Nachbarraum Ultimo wird zusätzlich gerne von Gästen als Backstagebereich oder Garderobe dazu gemietet.

Kontrastreiches Ambiente mit professionellem Team

Das Eichenparkett bildet einen schönen Kontrast zum rustikalen Mauerwerk, welches an die Tage erinnert, als die Location noch als Getreidespeicher genutzt wurde. Heutzutage überwiegt die moderne Eleganz, die sich auch auf der Spreeterrasse fortführt. Die Ausstattung und Einrichtung stehen dem in nichts nach und bodentiefe Fensterfronten geben den Blick auf die Spree frei. Ob Jubiläum, Geburtstag, Firmenveranstaltung oder Hochzeit - das individuelle Bestuhlungskonzept, die individuelle Dekoration und die Lichttechnik tragen dazu bei, die Räume in die perfekte Location zu verwandeln.