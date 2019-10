Am Herzschlag der Stadt Berlin direkt an der Spree befindet sich das bezaubernde 2C Spreequartier.

Das helle, freundliche Raumklima begeistert alle Gäste. Das historische Industriedesign passt sich in die moderne Ausstattung ein, die durch die neuste Technik unterstützt wird. Die gepflegte Location verfügt über eine große Terrasse, die den direkten Blick auf die historische Oberbaumbrücke freigibt. Die Lounge-Möbel im Außenbereich laden dazu ein, Platz zu nehmen und die Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Mit einem Erfrischungsgetränk in der Hand, kommt man hier ganz ungezwungen mit den anderen Gästen ins Gespräch. Der Innenbereich hat ein stilvolles, helles Equipment zur Auswahl, das die 180 Quadratmeter in eine ganz persönliche Eventlocation verwandelt. Ganz egal ob festliche Abendveranstaltung, Konferenz oder Hochzeit - das Spreequartier ist vielseitig.