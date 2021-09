Berlin stockt Förderprogramm für Stromspeicher auf

Bis zu 15.300 Euro gibt das Land dazu, wenn beispielsweise Batteriespeicher, Salzwasserbatterien, Redox-Flow-Systeme oder Wasserstoffspeichersysteme eingebaut werden. Wie die Wirtschaftsverwaltung am 12. September 2021 mitteilte, geht das Programm in die Verlängerung. Nachdem die vor knapp zwei Jahren bereitgestellte Summe von drei Millionen Euro im Juli aufgebraucht war, sind jetzt wieder Anträge möglich. Berlin strebt an, spätestens 2050 mindestens ein Viertel des Stroms aus Sonnenenergie zu erzeugen.