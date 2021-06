Telekom und Berlin wollen Glasfasernetz deutlich ausbauen

Die Deutsche Telekom plant in Berlin eine Million Glasfaser-Anschlüsse für schnelles Internet bis Ende 2027.

Das Unternehmen unterzeichnete dazu am 23. Juni 2021 eine Absichtserklärung mit dem Senat, wie ein Telekom-Sprecher in Berlin mitteilte. Darin sichere die Telekom die nötigen Investitionen zu, das Land Berlin verpflichte sich, die Rahmenbedingungen für den Ausbau zu schaffen. Bereits in diesem Jahr sollen rund 40.000 Glasfaseranschlüsse in Karlshorst, im Hansaviertel in Mitte, in Siemensstadt in Spandau und in Weißensee (Pankow) entstehen. Laut der Deutschen Telekom werden 2021 dafür fast 27 Millionen Euro investiert.