Berlin und Brandenburg prüfen mehr gemeinsamen Klimaschutz

Berlin und Brandenburg zeigen sich offen für mehr gemeinsame Anstrengungen zum Klimaschutz. Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) warb am 10. Mai 2021 für ein abgestimmtes Vorgehen.

Für Vogel ist die Mark beim Klimaschutz angesichts des geplanten Ausstiegs aus dem Braunkohleabbau auf dem richtigen Pfad. «Zu Brandenburg kann ich Ihnen sagen, dass wir aufgrund der Stillegung von zwei Kraftwerksblöcken in Jänschwalde einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht haben.» Die Blöcke seien in Reserve gegangen, würden aber vollständig vom Netz genommen werden. Er gehe davon aus, dass der Ausstoß von Treibhausgasen in den kommenden Jahren weiter nach unten gehen könne, sagte Vogel und verwies auch auf die Pläne der Bundesregierung für ehrgeizigere Ziele zu dessen Reduzierung.