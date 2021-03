Berlin und Brandenburg wollen Wasserstoffwirtschaft aufbauen

Brandenburg und Berlin wollen die Wasserstoffwirtschaft in der Hauptstadtregion gemeinsam aufbauen und haben dazu einen Beteiligungsprozess gestartet.

Das teilten das Brandenburger Wirtschaftsministerium und der Berliner Senat für Wirtschaft am Montag (01. März 2021) mit. Die Energieverwaltungen wollen sich so einen Überblick über den Bedarf an Wasserstoff und die Erzeugungskapazitäten verschaffen. Sie erwarten, dass Bedarf und Angebot an Wasserstoff in den kommenden Jahren deutlich ansteigen wird. Darauf wollen beide Länder vorbereitet sein und Unternehmen der Region einen Vorsprung verschaffen.