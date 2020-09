Starker Zulauf für Umweltvereine während Corona-Pandemie

Während der Corona-Pandemie hat es viele Menschen in die Natur gezogen. Und einige wollen sich nicht nur dort erholen, sondern auch etwas für die Umwelt tun.

Umweltverbände verspüren eine verstärkte Nachfrage nach Mitarbeit oder an Unterstützung für eigene Ideen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt. Der Naturschutzbund (Nabu) beispielsweise registrierte im ersten Halbjahr 40 Prozent mehr Neu-Mitglieder als im Vergleichshalbjahr 2019, wie Geschäftsführerin Jutta Sandkühler berichtete. Es habe zudem weniger Austritte gegeben als im Vorjahr.

