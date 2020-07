Klimademos für Berufstätige: Start am Montagabend

Die Initiative «Berlin4Future» will ab heute Abend (06. Juli 2020) eine regelmäßige Klimademo für Berufstätige jeweils zum Wochenstart auf die Beine stellen.

Protest gegen Gesetzespaket zum Kohleausstieg

Insbesondere kritisieren sie die Verabschiedung des Kohleausstiegsgesetzes in der vergangenen Woche. Dies führe «zu vollkommen unnötigen Laufzeitverlängerungen und milliardenschweren, intransparent ausgehandelten Geldgeschenken an die Kraftwerkbetreiber». Aus Protest gegen das Gesetzespaket zum Kohleausstieg will die Initiative künftig an jedem ersten Montag im Monat auf dem Alexanderplatz demonstrieren.