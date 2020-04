Kunstaktion: Fridays for Future demonstriert vor Bundestag

24.04.2020, Berlin: Protestplakate der Fridays for Future Bewegung für den Klimaschutz und der Slogan "#fight every crisis" liegen während des alternativen Klimastreiks auf der Reichstagswiese aus.

24.04.2020, Berlin: Luisa Neubauer von Fridays for Future legt am Morgen zu Beginn des alternativen Klimastreiks Protestplakate für den Klimaschutz auf der Reichtagswiese aus.

24.04.2020, Berlin: "My voice for the planet" steht auf dem Mund-Nasen-Schutz eines Aktivisten von Fridays for Future zu Beginn des alternativen Klimastreiks auf der Reichstagswiese aus.